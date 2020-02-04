Taciz ettiğini itiraf etti sonra kabul etmedi

Taciz ettiğini itiraf etti sonra kabul etmedi
banner23

Erülkü Süpermarket içerisinde cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan zanlı B.B, mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, market içerisinde B.B, alışveriş yapan G.D’nin sol kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.Polis, aynı gün zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçu itiraf ettiğini ancak yazılı dava tebliğinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Pilli Karantina Merkezi’nde incelemelerde...
Bakan Pilli Karantina Merkezi’nde incelemelerde...
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort