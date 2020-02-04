Taciz ettiğini itiraf etti sonra kabul etmedi

Erülkü Süpermarket içerisinde cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan zanlı B.B, mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, market içerisinde B.B, alışveriş yapan G.D’nin sol kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.Polis, aynı gün zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçu itiraf ettiğini ancak yazılı dava tebliğinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.