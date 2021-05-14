Taburcu sayısı memnuniyet veriyor!

“Toplam 4179 test yapıldı, 15’i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 4179 olup, 15’i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.
9 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-5/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-2
Girne
Girne Merkez-2 / Edremit-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Sakarya-1
Güzelyurt
Yukarı Bostancı-1
14 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4179
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.091.211
Toplam Vaka Sayısı: 6840
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6345
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 462
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 417
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 185
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 69
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2262
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3173