Tablo kötüleşiyor

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihinde Koronavirüsvaka sayısı 2 bin 704, can kaybı ise 46 oldu. Toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam vefat sayısı 214 oldu.

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen korona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, bugün Türkiye'de 15 bin 422 kişiye Koronavirüs testi yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ölenler 46 kişi daha arttı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e çıktı. Vaka sayısı ise 2704 kişi daha artarak 13 bin 531'e yükseldi.

Verilere göre, bugüne kadar toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı ise 243 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" ifadelerini kullandı.

