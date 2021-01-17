Tabipler Birliği: “Net bir açıklama bekliyoruz”

Hem Başbakan Ersan Saner’in hem de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün artarda yaptığı farklı açıklamalar sonucu vatandaş, hangi kararların yürürlüğe girdiğini merak etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na kısa bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, “Hepimiz gibi bizler de bekliyoruz” dedi.

Komite’nin aldığı kararların Başbakan tarafından Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini, aksi taktirde söz konusu kararların yürürlüğe girmemiş sayıldığını vurgulayan Gürkut, koordinasyon eksikliği yaşandığına dikkat çekti.

Karar verme noktasında Üst Komite’nin karar verme yetkisi olduğunu yineleyen Gürkut, “Bunlarun hayata geçmesi için koordinasyona ihtiyaç var” dedi.

Şu an her iki karar alıcı mekanizma arasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde kaygının oluştuğuna dikkat çeken KTTB Başkanı Gürkut, “Net bir açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası