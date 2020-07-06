Tabipler Birliği'nden flaş açıklama

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Yüksek İdare Mahkemesi'nde (YİM) açtığı davayı Bakanlar Kurulunun Covid-19 pandemisi konusunda Sağlık Bakanlığını yetkili kılması kararı üzerine geri çektiğini açıkladı.

Davanın son görüşmesi bugün Yüksek İdare Mahkemesi'nde gerçekleşirken Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da Avukat Öncel Polili ile birlikte mahkemede hazır bulundu.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut mahkemede davanın geri çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada ülkede pandemi ile ilgili yeterli hazırlık olmaksızın, sağlık sistemi iyileştirilmeksizin yüksek riskli ülkelerden karantinasız girişler sağlayan Bakanlar Kurulu karalarını 29 Haziran günü dosyaladıkları davayla hukuk yoluna taşıdıklarını belirtti.

Dün, 4 ay sonra Bakanlar Kurulu’nun CoVid-19’u “tehlikeli bulaşıcı hastalık” ilan etmesi ve 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı uygulamaya sokmasıyla yetkinin Sağlık Bakanlığı’na verildiğine dikkat çeken Gürkut, Bakanlar Kurulu’nun davaya konu iki kararını iptal ettiğini dolayısıyla bugünkü duruşmada hukuk yoluna taşınan konuların geçersiz olmasından dolayı davayı geri çektiklerini açıkladı.

Gürkut, gelinen süreçte yetkilinin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olduğunu, Yasaya göre de kimlerden oluşacağının ve nasıl karar alacağının net olduğunu söyleyerek, bilginin tekleşmesini bu komitenin sağlayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın dün gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, daha önce Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların benzerlerini açıkladığını anlatan Gürkut, saat 12.00’de KTTB’nin düzenleyeceği basın toplantısında gelinen noktanın geniş bir değerlendirmesinin yapılacağını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 12:09