Tabipler Birliği Kovid-19 Testleriyle İlgili Açıklama Yaptı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kovid-19 testleri ile ilgili tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı yazılı açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hızlı antikor testleri ile ilgili; “bu tür testlerin sadece araştırma amaçlı kullanılmasını önerdiğini ve bunun dışında tanı koymada yerleri bulunmadığını ifade ettiğini” işaret etti.

Vudalı, DSÖ’nün, hızlı testleri Kovid-19 tanısında kullanabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ve akabinde uluslararası sağlık kuruluşları tarafından onaylanması gerektiğini söylediğini de ifade ederek, “Bu gibi testlerin onaylanması halinde tanı ve toplum taraması gibi alanlardaki öneminin büyük olacağı bilinmelidir” dedi.

“GÜNÜMÜZDE KOVID-19 TANISI NASIL KONULUR”

Vudalı, Kovid-19 tanısının nasıl konulduğuna dair teknik bilgileri ise şöyle sıraladı:

“DSÖ ve eCDC güncel rehberlerine göre, tanı için sadece PCR (genetik) testler önerilmektedir. Bunun dışında ülkemizde de kullanılan hızlı antikor testleri sağlık otoriteleri tarafından onaylı olmadığından, bu testler ile kesin tanıya gidilemeyebilir. Diğer taraftan hızlı antikor testlerin uygulanmasında kişinin önceden geçirmiş olduğu diğer koronavirüs enfeksiyonlarna bağlı çapraz reaksiyonlar sonucu yanlış pozitif IgM mevcudiyetine rastlanabildiği de unutulmamalıdır.

Kovid-19 için onaylı hızlı test veya ELISA testi var mıdır ? Maalesef günümüzde onaylı hızlı test veya ELISA testi bulunmamaktadır. Ancak değerlendirmede olan çeşitli testleri FINDDX sitesinden bulabilirsiniz.”