Tabela altında uyuşturucu alışverişine narkotik engeli

Lefkoşa’da uyuşturucu alışverişi için tabela altına paket bırakıldığı yönünde ihbar alan Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda söz konusu paket içerisinde 20 gram sentetik cannabinoid, 13 gram hint keneviri tespit edildi.

Paketi kimin almaya geleceğinin tespit edilmesi için pusu kuran polis ekipleri söz konusu bölgeye kiralık araç ile gelip içerisinde uyuşturucu madde tespit edilen paketi almaya çalıştığı esnada A.Y’yi suçüstü tespit ederek tutukladı. Polis zanlı A.Y’nin üzerinde yaptığı kontrolde de 2 gram eroin türü uyuşturucu madde ile 7 ayrı pakette 6 gram kokain ve 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bularak emare aldı. Zanlı A.Y, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis suçla bağlantısı olduğunu tespit ettiği 1 kişiyi daha arıyor.