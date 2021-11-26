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Tabancayı nasıl elde ettiği araştırılıyor!

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Tabancayı nasıl elde ettiği araştırılıyor!
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Mahkemede yemini şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlı K.K'nin Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 23 Kasım 2021 tarihinde 18.10 raddelerinde Gönyeli’de, Küçükçekmece Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon esnasında zanlının tasarrufunda Smith Wesson marka 7.65 mm çapındaki tabancayı kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, bahse konu tabancanın emare olarak alınmış olup adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini ve zanlının bahse konu tabancayı nasıl elde ettiği ve tabancanın geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığının araştırılacağından bu bağlamda zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

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