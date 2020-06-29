SÜTEK’: “Eylem, süt fazlalığıyla ilgili değildi”

Süt Endüstrisi Kurumu, sosyal medyaya yansıyan ve dikkat çeken “süt banyosu” protestosuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Tuzla’daki bir üreticinin, süt ile yıkanarak hükümeti protesto etmesinin, süt fazlalığı dolaysıyla alınamayan sütlerin dökülmesi ile ilgili olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Konu, tamamen küçükbaş sütlerinde bu dönemde yaşanan kalite sorunudur” denildi.

SÜTEK’in yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde birçok ekonomik sektör olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle son günlerde çiğ sütün pazarlanmasında yaşanan sıkıntılar, ülkede oluşan süt fazlalığı ve buna bağlı olarak sütlerin dökülme riski geçtiğimiz hafta basına yansımıştır.

SÜTEK şu ana kadar süt dökmemiştir. Fakat dün sosyal medyaya yansıyan bir üreticinin sütlerinin alınmaması ve köy meydanında yapmış olduğu eylem, süt fazlalığı dolaysıyla alınamayan sütlerin dökülmesi ile ilgili değildi.

Küçükbaş hayvan sütlerinde mevsime bağlı olarak sıcaklığın arttığı Haziran - Temmuz aylarında, gebelik dönemlerinin de etkisiyle düşen laktoz oranı (toplumda tuzlanma diye adlandırılmaktadır), süt teknolojisinde önemli bir kalite etkeni olmaktadır. Her yıl bu aylarda yapılan kontrollerle imalata uygun olmayan küçükbaş sütlerinin alımı durdurulmaktadır.

İmalatçının yaptığı üretim teknolojisine bağlı olarak bu şekildeki sütlerden kaliteli ürün elde etmede sıkıntı yaşanmaktadır. Konu, tamamen küçükbaş sütlerinde bu dönemde yaşanan kalite sorunudur.