Süt üreticisi isyan etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) besicilik yapan bir vatandaş “süt banyosu” yaparak, Tarım Bakanlığını protesto etti.

Gazimağusa şehrine bağlı Tuzla köyünde besicilikle uğraşan bir vatandaş, ürettiği sütlerin alınmaması nedeniyle köyün ortasında süt banyosu yaparak, Tarım Bakanlığına tepki gösterdi. Tarım Bakanlığı ile süt üreticileri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle KKTC’li besiciler, ürettikleri sütleri satamadıkları için mağdur oldu. Besiciler, Süt Endüstrisi Kurumunun (SÜTEK) gerekli süt alımını yapmaması halinde tonlarca sütü Tarım Bakanlığının önüne dökmeye hazırlanıyor.

İha- Emir Abdurrahman Bulut