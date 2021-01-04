Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı
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Kıyasıya mücadelenin olacağı Survivor 2021 yine nefes kesecek.
İşte Survivor 2021'in tüm kadrosu....

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum.'

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survİvor'da gösterme zamanı.'

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum'
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım.'

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da.'

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti.'
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni.'
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

'Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum.'
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

''Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre'

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Buraya size en büyük hikayemi anlatmaya geldim. Benim hikayem ben bitti demeden bitmez."
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Bir kadın nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futbolcu."

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Şampiyonluğa açılan kapının anahtarı olmak istiyorum. Bekle beni Survivor."
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyorum. Aradaki farkı siz de göreceksiniz."
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Babam Reşit Karabacak. Şampiyon Survivor'a seni en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum."
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Ben İlayda Şeker. İnsülinleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum"

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Sıkı durun. Bu sene Dominik'te poyraz çok sert esecek"
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Şimdiye kadar hep finişe koştum. Survivor'da şampiyonluğa koşacağım"

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Güler yüzümle güldüreceğim. Rüzgarımla parkurları estireceğim. Hazır mısınız?"
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Daha önce Karadeniz fırtınası görmeyenler bu yıl Survivor'da beni seyretsinler. Bu sefer ırmağa gitmiyorum. Bekle beni Survivor sana geliyorum."

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Peşimden gidecek cesaretim vardı. Gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor ile taçlandırmaya geliyorum."
 

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

"Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Tek hedefim var ona ulaşmaya gidiyorum. Wakanda forever"

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