Sürüş ehliyetleriyle ilgili flaş gelişme

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürüş ehliyeti sınavları ve sürüş ehliyeti yenilemelerinin geçici bir süre yapılamayacağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

28 Ağustos 2020 tarihli 163 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan;

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Tüzüğü Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü

çerçevesinde altyapı çalışmaları tüzüklerin yürürlüğe giriş tarihi ile aynı paralellikte tamamlanaması nedeniyle tüzüklerin uygulanması ile ilgili eksiklikler ortaya çıkmış durumdadır. Geride bıraktığımız süre zarfında ülke tarihinde belki de ilk defa tecrübe etmekte olduğumuz seçim yasakları dönemi, hükümet boşluğu, Bakanlar Kurulu’nun toplanamaması gibi etkenler bu yöndeki değişiklikleri hayata geçirme noktasında engel teşkil ettiğinden, ilgili tüzüklerin yürürlük durumlarını değiştirme imkânı kalmamıştır.

Bu çerçevedeki yasal düzenlemeler yapılana kadar geçecek süre zarfında;

Yeni sürüş ehliyeti sınavları Mevcut sürüş ehliyet yenilemeleri

Kısa ve geçici bir süre yapılamayacaktır.

Bu gecikmeden dolayı doğabilecek her türlü sıkışıklık ve birikmenin önlenmesi yönünde gerekli tedbirler alınmış olup, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına gerekli adımlar atılacaktır.