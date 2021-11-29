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Sürücülerin dikkatine!

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Sürücülerin dikkatine!
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Polis Lefkoşa Mağusa anayolu, Mutluyaka kavşağından itibaren Gazimağusa'ya kadar yoğun sis olduğunu ve sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Polisten yapılan uyarı şu şekilde;

Polis: Sürücülerin Dikkatine!
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu, Mutluyaka yol kavşağından itibaren Gazimağusa istikametine doğru Gazimağusa'ya kadar her iki(eski ve yeni) anayol boyunca yoğun sis mevcut olup, görüş mesafesi yer yer 20 ile 30 metreye kadar düşmektedir. Bu yol güzergahını kullanacak araç sürücülerinin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunu

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