Surlariçi'nde iftar öncesi kavga

Surlariçi'nde iftar öncesi kavga
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Lefkoşa Surlariçi’nde bugün akşam saatlerinde kavga çıktı. Polisten yapılan açıklamada iki grup arasında gerçekleşen kavgada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle: Lefkoşa Surlariçi’nde saat 18.30 sıralarında Abdi Çavuş Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu taraflar birbirlerine vurmak suretiyle kavga ettiler.

Kavga sonucu hafif şekilde yaralanan 4 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kavgaya karışanların tespiti ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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