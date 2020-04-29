Surlariçi'nde iftar öncesi kavga

Lefkoşa Surlariçi’nde bugün akşam saatlerinde kavga çıktı. Polisten yapılan açıklamada iki grup arasında gerçekleşen kavgada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle: Lefkoşa Surlariçi’nde saat 18.30 sıralarında Abdi Çavuş Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu taraflar birbirlerine vurmak suretiyle kavga ettiler.

Kavga sonucu hafif şekilde yaralanan 4 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kavgaya karışanların tespiti ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.