Suriye uyruklu 15 mülteci yakalandı!

Sadrazamköy-Koruçam arasındaki bölgedeki ormanlık arazide yaşları 16 ile 38 arasında değişen Suriye uyruklu toplam 15 kişi tespit edildi.

Sadrazamköy sahilinde dün bulunan terk edilmiş sürat teknesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 15 mülteci bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında Sadrazamköy – Koruçam arasındaki bölgede polis tarafından yapılan devriye ve aramalar esnasında, ormanlık arazide yaşları 16 ile 38 arasında değişen Suriye uyruklu toplam 15 erkek şahıs tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.