Suphi Coşkun ‘milletvekili olmayı’ düşünüyor!

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgiye göre Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun'un önümüzdeki seçimlerde hedefi KKTC Cumhuriyet Meclisi...

2010 yerel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi seçildikten sonra 2014’te Belediye Başkanı olan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un hedefi KKTC Cumhuriyet Meclisi…

Suphi Coşkun’un milletvekili olmayı düşündüğü, bunu yakın çevresinde dile getirdiği öğrenildi.

Teşkilatçı kimliği ile de bilinen Coşkun’un bu talebini partisine iletip iletmediği ise henüz bilinmiyor.

KKTC Genel seçimler hükümetin ifade ettiğine göre Nisan 2022’de yapılacak.

Muhalefetin ise sandığa gitme çağrıları sürüyor…

SUPHİ COŞKUN KİMDİR?

1970’te Muş’ta doğan Suphi Coşkun, 1976’da ailesi ile birlikte Kıbrıs’a göçmen olarak geldi ve Dipkarpaz köyüne yerleşti.

Uzun yıllar ticaretle uğraştı.

2010 yerel seçimlerinde CTP’den Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi seçildi.

2013’ten itibaren Dipkarpaz Belediyesi Asbaşkanlık görevini yürüten Suphi Coşkun, üç dönem Dipkarpaz İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı, iki dönem Dipkarpaz Spor Kulübü Asbaşkanlığı yaptı.

İlk kez 2014 genel seçimlerinde Dipkarpaz Belediye Başkanı seçildi.

Rumca bilen Suphi Coşkun, evli ve dört çocuk babası.