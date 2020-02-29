Şüphe Ortadan Kalktı

Şüphe Ortadan Kalktı
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Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki hastadan alınan örnekler negatif çıktı.

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