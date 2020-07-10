Sucuoğlu’ndan test eleştirisine yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sosyal medyada hakkında çıkan "Sucuoğlu PCR testi yaptıracak mı?” eleştirilerine yanıt verdi. 4 Temmuz akşamı Türkiye’ye bir takım ziyaretlerde bulunmak için giden Bakan Sucuoğlu, kendisinin bir ayrıcalığı olmadığı ve onun da KKTC'ye gelirken çift PCR testi uygulamasına tabi olduğunu söyledi.

Bu akşam adaya dönecek olan Sucuoğlu, “Bizim ne ayrıcalığımız var? Ankara'da KKTC elçiliğinde testimizi yaptık. Sıkıntı yok . Bu akşam Ercan'da da testimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.