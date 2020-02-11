Sucuoğlu’na Facebook’tan mesaj yağmuru: “ Sakın oy istemeye gelmeyin”

Sucuoğlu’na Facebook’tan mesaj yağmuru: “ Sakın oy istemeye gelmeyin”
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Asgari ücrete sadece yüzde 5.9 oranında yapılan artış, özel sektör çalışanlarında hem hayal kırıklığı yaşattı hem de büyük tepkiye yol açtı,

Yapılan 174 TL’lik artışın ardından hedefteki isim ise Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu oldu.

Ekonomik kriz altında ezilen asgari ücretli çalışanlar, Sucuoğlu’nu mesaj yağmuruna tuttu. Bakan Sucuoğlu’na Facebook hesabından onlarca tepki mesaj gönderildi.

Sucuoğlu’na yazılan mesajlarda “Sizinle sandıkta görüşeceğiz” , “Bir daha oy istemeye gelmeyin” , Sadaka parası verdiniz” şeklinde yorumlarda bulunuldu. 

İşte Sucuoğlu’da gönderilen mesajların bazıları:

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