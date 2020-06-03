Sucuoğlu: “Kapalı sektörler için 1500 TL katkının Mayıs ayı ödemeleri de yapılacak”

BRT’de 18. Saat programına katılarak Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Bakan Sucuoğlu, “Perşembe günü yaklaşık 7 bin 800 civarı İhtiyat Sandığı’na müracaat eden vatandaşlar 2 bin TL alıyorlar. Ve her hafta Perşembe günü bu ödemeler ayda 1 defa olmak üzere yapılacak” dedi.

“2. EKONOMİK DESTEK PAKETİNDE YEREL İŞGÜCÜ İÇİN CİDDİ AÇILIMLAR OLACAK”

Yerel işgücünü desteklemede 2. Ekonomik Destek Paketinde ciddi bir açılımın olacağına işaret eden Bakan Sucuoğlu, söz konusu açılımın ilkinin de işverene yüzde elliye yakın prim desteğine katkı koyma olduğunu söyledi.

“AÇILIMLARDAN İLKİ DE İŞVERENE PRİM ÖDEMEDE YAPACAĞIMIZ KATKIDIR”

Bakan Sucuoğlu, “İkinci ekonomik paket kendi insanımıza, vatandaşımıza yapacağımız yasal açılımların hem işveren tarafından kabulü hem de aynı zamanda çalışan vatandaşların önümüzdeki dönemde adım adım biraz daha önünü açacaktır. Bu açılımlardan ilki de işverene prim ödemede yapacağımız katkıdır. Yüzde elliye yakın oranda işverene Prim desteğinde ciddi katkı koyacağız. Bu yöndeki çalışmalar sürüyor” dedi.

“KAPALI SEKTÖRLER İÇİN KATKININ MAYIS AYI ÖDEMELERİ DE YAPILACAK”

48 bin 651 hak sahibine 1500 TL maaş desteği verildiğini anımsatan Sucuoğlu, müşteşarlardan oluşan komitenin yeniden toplanarak kapalı olan sektörler için Mayıs ayı ödemelerinin de yapılmasının sağlanacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde Mayıs ayının da kapalı sektörlere ödemesi sağlanacak. Böylece birinci paketteki ikinci 1500 TL katkı da bitmiş olacak” dedi.

“SOSYAL YARDIM İÇİN BAŞVURUDA BULUNANLARA ÖDEMELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK”

Sosyal yardım almak için bugün itibarıyla 900 civarında başvurunun yapıldığını da belirten Bakan Sucuoğlu, “900 ve 1200 TL olmak üzere sosyal yardım ödemeleri de büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta olacak. Hiçbir yerde kaydı, geliri olmayan vatandaşlara yönelik KKTC tarihinde ilk kapsamlı yardımdır. 2 ay boyunca bu ödemeler yapılacak. Duruma göre de bu ödemeler yeniden değerlendirilecek” diye konuştu.

“113 BİN CİVARI OLAN AKTİF SİGORTALI SAYIMIZ MAALESEF CİDDİ BOYUTTA YARA ALIYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, yaşanan pandemi süreci ile birlikte yaklaşık 113 bin aktif sigortalı sayısının ciddi boyutta düşüşe geçtiğini belirtti.

Sucuoğlu, “Buradaki esas olan aktif ve pasif dediğimiz dengedir. Sigortalara prim toplayacaksınız, sigortaların mükellefiyetini azaltacaksınız. Veya belli bir standartta tutacaksınız. Sigortalarda ideal aktüeryal denge 1’e 3’tür. Yani 3 çalışan 1 emekliyi karşılar. Ama yaşadığımız bu krizle birlikte sigortalar ciddi boyutta darbe yedi. Ve bayağı gerilere düştü. Nedeni de şuanda 12 bin sigorta primi ödeyen çalışan yurtdışında. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki süre içerisinde de yurtdışına gidecek olan işçi var. Bunlar da hep getirisi olan, prim ödeyen çalışanlardı. Yani 113 bin civarı olan aktif sigortalı sayımız maalesef ciddi boyutta yara alıyor. Bunun yanında emekli sayımız her ay ortalama 300-350 arası. Her ay yeni emekli var” dedi.

“SİGORTALARDA GELİR ARTIRILMALI, GİDER AZALTILMALI”

Bakan Sucuoğlu, 2020 yılı eylem planında yer alan Sosyal güvenlik sisteminde yapılması planlanan gerekli yapısal tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Faiz Sucuoğlu, kimsenin canı yanmadan atılacak adımlardan bir tanesinin de emeklilik yaşı olduğunu söyledi.

“SİGORTALARDA GİDERİN AZALMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALARDAN BİR TANESİ EMEKLİLİK YAŞI”

Bakan Sucuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir taraftan gider artıyor, diğer taraftan gelir azalıyor. Bu denge nasıl sağlanacak? Bir kere bu kriz süreci içerisinde prim yatıracak ve yahut sektörlerin tekrardan canlanması ile birlikte yatırımın artırılması gerekecek. Bu ne zaman olur? Kaç ay sonra olur? Onu şu anda bilemiyoruz. Ama birinci bacak budur. Yani gelirin artması. İkinci bacak da giderin azalmasıdır. Giderin azalması için de önümüzdeki yıllarda yapılacak olan çeşitli çalışmalar vardır. Bunlardan bir tanesi tabi ki Emeklilik yaşıdır. Şuanda yaşın yükseltilmesi diye birşey yok. Ama bu tartışılır, 20 yıllık bir açılımdır.Ben bunu daha bu göreve gelmeden 2 yıl öncede hep şunu söyledim: 60 yaşında bir insanı özellikle sağlıkta ve yargıda en verimli olduğu doruk noktasında zoraki olarak emekli yapıyorsun ve ihtiyaç var diye dönüp hizmet alıyorsun. Şuanda dünyadaki gidişat Avrupa’da emeklilik yaşı 65, 67 tartışılıyor , belli sektörlerde emeklilik yaşı 70 olan ülkeler de var.Dolayısıyla bunu bir şekilde artık tartışmaya açmak gerekir. Bu 3, 5 veya 10 sene sonra olur onu bilemem. Ama bu aktif ve pasif dengesini sağlayan konulardan bir tanesi emeklilik yaşıdır. Bu denge şuanda bozulmuş durumdadır. Kimsenin canını yakmadan atılacak adımlardan bir tanesidir. Belki önce bir geçiş sağlanır o geçişin arkasından direkt olarak tam anlamıyla çalışma başlatılır. Yasal bir düzenleme yapılır. Ama bunlar önümüzdeki süreçte önümüzde bulacağımız problemlerden bir tanesidir. Bizden sonra gelecek arkadaşların bunu yapmak zorunluluğu vardır. Çünkü dünya bu yöne doğru gider”

Kaynak: Bayrak Radyo Televizyon (BRT)