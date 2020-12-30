Son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeni ile okullarda Şubat tatili öne çekiliyor.

Ülkede artan yerel Covid-19 vakaları nedeniyle yeni tedbirler alınması bekleniyor. Haber Kıbrıs haber merkezinin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere Sağlık Üst Kurulu dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda okullardaki vaka sayısındaki artış nedeniyle okullarla ilgili ilgili bakanlıkla istişare kararı alıdı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin edindiği bilgiye göre, 4 Ocak 2021’den itibaren okulların Şubat tatilinin öne alınarak tatil edileceği öğrenildi. Lise son sınıfa giden öğrenciler için ise farklı bir düzenleme yapılacağı belirtildi. Son günlerde 13 farklı okulda koronavirüs vakası görüldü. Bulaş özellikle ilkokul öğrencilerinde görülüyor. Sağlık Üst Kurulu okullarda yayılan bulaşın önüne geçilmesi için Şubat tatilinin öne çekilmesi yönünde öneride bulunma kararı aldı.

Bazı öğretmenlerin birden çok yerde görev almasından dolayı ve dershanelere gitmesinin kontrolü zorlaştırdığı belirtildi. Bu nedenle acil tedbir alınması ve okul kaynaklı yayılmanın önünün kesilmesi isteniyor.

4 Ocak’tan itibaren tatil edilmesi beklenen okulların 15 gün mü 1 ay mı tatil edileceği henüz netleşmedi.

Bu arada okullarda yarının da idari izin olarak verilmesi gündemde...

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