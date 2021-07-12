Su paralarını Maliye ödeyecek

Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, gündeminde konuları görüşerek birtakım kararlar üretti.

Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili olarak Başbakan Saner, yazılı bir açıklama yaparak, kararları açıkladı.

Saner, “Karaoğlanoğlu bölgesindeki balıkçıların uzun zamandır devam eden liman konusundaki sıkıntıları Bakanlar Kurulunda değerlendirilmiştir. 16ncı Balıkçı Barınağı olarak Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı ilan edilmiş ve böylelikle bu konudaki sorun da ortadan kaldırılmıştır. Balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

ÖĞRENCİ EHLİYETİ GEÇERLİLİK SÜRESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME MECLİS'E SEVK EDİLDİ

Başbakan Saner, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, öğrenci ehliyetlerinin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname’nin de onaylanarak Meclis'e sevk edildiğini duyurdu.

BELEDİYELERİN KIB-TEK'E OLAN BORÇLARININ GECİKME FAİZLERİ SİLİNDİ! 120 AY TAKSİTE BAĞLANDI...

Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantının ardından uzun yıllardan beri çözümlenemeyen, kronik hale dönüşen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile belediyeler arasındaki sorunları da değerlendirdiklerini belirten Başbakan Saner, sorunları çözmek maksadıyla başlatılan çalışmaların bugün itibariyle sonuçlandığını açıkladı.

Böylelikle bugün imzalanan protokolle belediyelerde farklı uygulamalardan kaynaklı ve ihmale bağlı gecikmiş borçlar vesilesiyle yapılan kesintilerin son bulduğunu aktaran Saner, “Buna bağlı olarak KIB-TEK’e olan yaklaşık 255 milyon TL’lik borcun gecikme faizleri bağışlanarak 120 ay taksitle Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi yerel yönetimlerimizi güçlendirme vizyonumuzun gereği olarak fedakârca yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERİN SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bunun yanında üreticilerin her sulama sezonunda KIB-TEK ile karşı karşıya geldiğini, ürün kaybına ve ürün kalitesine zarar veren elektrik kesintilerinin son bulmasını, devletin kurumsal yapısının güçlenmesi adına Bölge Sular Komitesi (BSK) kuyuları diye bilinen sulama sisteminin 40 yıldır çözümlenmeyen anlaşmazlık hususunda da kaynak yaratılarak çözüme kavuşturulduğunu aktaran Başbakan Ersan Saner, “Tüm üreticilerimize üretimlerinin en iyi şekilde yapılabilmesini sağlamanın sevincini herkesle paylaşır hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.