Su Kesintisi Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından ana isale hattında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile 14 Nisan 2021 Çarşamba ve 15 Nisan 2021 Perşembe günleri belediye sınırlarında bulunan Kumsal, Kızılbaş, Gelibolu, Yenişehir, Kaymaklı ve Çağlayan gölgelerine su verilemeyecektir.

Yurttaşlarımızın su eksikliği yaşamamaları için suyu dikkatli kullanmaları önemle rica olunur.