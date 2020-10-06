Su akışı bugün başlayacak

Türkiye’den Su Temin Projesi’nde meydana gelen hasar onarıldı. Yarın öğle saatlerinde ülke geneline su verilmiş olması planlanıyor.

Proje kapsamında son halka dün alşam takıldı. Ekipler sabahın erken saatlerinden beri 60 adet ağırlığın serimini yapıyor. Saat 08.30 itibari ile 20 adet ağırlığın serimi tamamlandı. Ağırlık serim işlemi öğleden sonra tamamlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün öğlen adaya geliyor.

Bugün su akışı başlayacak...

Türkiye’den Su Temin Projesi kapsamında bugün saat 16.00 sıralarında KKTC’ye su akışı başlayacak.

Pompalanan su 18 saat sonra arıtılmış bir şekilde Lefkoşa’ya ve Güzelyurt’a 24 saat içerisinde ada geneline verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz saat 16.00’da suyun baraja akma işlemimi törenle kamuoyuna duyuracak.

16 saat içerisinde adaya ulaşcak temiz suyun direkt arıtmaya verileceği daha önce duyurulmuştu.

Arıtmadan çıkan temiz su 2 saat içerisinde adanım önemli bölümüne 24 saat içerisinde ada geneline ulaştırılacak.

Yarın öğle saatlerinde suyun tüm bölgelere verilmiş olması planlanıyor.

haber kıbrıs