St. Hilarion Kalesi'nden yuvarlanan araç bugün kurtarıldı

St. Hilarion Kalesi yakınlarında, 13 Aralık Cuma günü meydana gelen trafik kazasında takla atarak 125 metre düşüp, tekerleklerinin üzerinde durabilen PG 756 plakalı Isuzu marka Pick up araç, aradan geçen 44 günün ardından bugün kurtarıldı.

44 gündür St. Hilarion Kalesi yakınlarında, tepelik bir alanda duran araçla ilgili pek çok vatandaş polise ‘kaza oldu, araç devrildi’ ihbarlarında bulunuyordu.

Zorlu bir arazide duran araç, 44 günün ardından bugün kurtarıldı.

KAZA NASIL MEYDANA GELMİŞTİ?

Kaza,13 Aralık Cuma günü, saat 13.30 raddelerinde St. Hilarion-Kozan Anayolu’nun 0-1 Kilometreleri arasında meydana gelmişti.

Girne istikametine doğru seyreden Dikmen’de sakin Mahmut Seyran, yönetimindeki PG 756 plakalı Isuzu marka Pick up araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği neticesinde sola meğilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lefkoşa’da sakin Ali Fatin Galip yönetimindeki HV 983 plakalı Opel marka salon aracın sağ ön yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle PG 756 plakalı araç kontrolden çıkarak yolun kuzey kısmından dışarıya çıktı ve takla atarak 125 metre dere yatağına düştükten sonra önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durmuştu.

Kaza sonucu yaralanan PG 756 plakalı araç sürücüsü Mahmut Seyran ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Dağmaç, yaralanarak Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde kaldırılmıştı. Yaralılar uygulanan tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 21:18