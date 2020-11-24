Spor Üst Komitesi toplantısı... Fazilet Özdenefe: 'Saray-aile’ bütünleşmesine yönelik bir adım olmamasını umuyorum

Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmesine CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Umarım bu yöntem önümüzdeki süreçte ‘saray-aile’ bütünleşmesinin kapılarını açmaya yönelik atılan bir adım değildir” yorumunu yaptı...

Spor Üst Komitesi’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmesine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe’den eleştiri geldi.

Sibel Tatar’ın hangi yetki, hangi geçmiş tecrübe ile bu toplantıya başkanlık ettiğinin haberin içeriğinden anlayabilmenin mümkün olmadığını söyleyen Özdenefe, “Umarım bu yöntem önümüzdeki süreçte ‘saray-aile’ bütünleşmesinin kapılarını açmaya yönelik atılan bir adım değildir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı eşlerinin bir takım projelerde yer almasının mümkün olduğunu ve geçmişte de örneklerinin bulunduğunu belirten Özdenefe, “Lakin Cumhurbaşkanı’nın eşi olmak hasebiyle Cumhurbaşkanının yokluğunda onun siyasi veya teknik temsilcisi gibi komitelere başkanlık etmek ve Cumhurbaşkanlığının uluslararası politikalarına yönelik beyanatta bulunmak bu makamın önemine ve üstlendiği toplumsal sorumluluğa uygun düşmemektedir” dedi.

Fazilet Özdenefe’nin paylaşımı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı sayfasından birkaç saat önce servis edilen bir haber insanı düşündürüyor..

‘Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ilk toplantısını yaptı’ başlığıyla verilen haberde Cumhurbaşkanlığı’nın oluşturduğu ve Sertaç Bozatlı'nın Komite Başkanlığını yaptığı Spor Üst Komitesi’nin ‘dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar başkanlığında’ ilk toplantısını gerçekleştirdiği bilgisi veriliyor.

Hangi yetki, hangi geçmiş tecrübe ile bu toplantıya Cumhurbaşkanımızın eşi başkanlık etmiş, haberin içeriğinden anlayabilmek mümkün değil. Umarım bu yöntem önümüzdeki süreçte ‘saray-aile’ bütünleşmesinin kapılarını açmaya yönelik atılan bir adım değildir. Cumhurbaşkanı eşlerinin bir takım projelerde yer alması muhakkak ki mümkündür ve geçmişte de örnekleri vardır. Lakin Cumhurbaşkanı’nın eşi olmak hasebiyle Cumhurbaşkanın yokluğunda onun siyasi veya teknik temsilcisi gibi komitelere başkanlık etmek ve Cumhurbaşkanlığının uluslararası politikalarına yönelik beyanatta bulunmak bu makamın önemine ve üstlendiği toplumsal sorumluluğa uygun düşmemektedir.”