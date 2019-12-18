“Spehar, Ocak ayın“Spehar, Ocak ayında liderlerle bir araya gelecek”da liderlerle bir araya gelecek”

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili taslak rapor yıl sonundan önce BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki UNFİCYP Başkanı Elizabeth Spehar’ın Ofisi tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e iletilecek.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Spehar ve çalışma arkadaşları, rapora son şeklini verecek olan BM Genel Sekreterine ulaştırmak amacıyla şu an taslak raporu hazırlama yönünde çalışıyorlar. Bilgiyi veren kaynak, raporun ocak ayının ikinci haftasında BM Güvenlik Konseyi’nin resmi belgesi olarak dolaşmasının beklendiğini açıkladı.

Aynı kaynağa göre, Spehar, Ocak ayının üçüncü haftasında Ocak sonunda UNFİCYP’in görevinin yenilemesiyle ilgili oylama yapılmadan önce, BM Güvenlik Konseyini BM Genel Sekreterinin UNFİCYP’le ilgili raporu konusunda bilgilendirmek için New York’a gitmeden önce Rum lider Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Spehar liderlerle ocak ayı başında görüşerek son gelişmeler konusunda düşünce ve fikirlerini dinleyecek.