Soylu: Kıbrıs'ta bahis mafyası var

Soylu: Kıbrıs'ta bahis mafyası var
banner23

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis konusunda bir soruyu yanıtlarken, “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya” bulunduğunu söyledi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında yasadışı bahis konusuna değinerek, illegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu söyledi.

Soylu, "Bu, aile kavramını, ticaret kavramını, evlilik kavramını ortadan kaldırıyor. Bu yılı başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Kıbrıs'ta oluşan bir mafya var. Bu konuda ciddi ataklar yaptık. 2020 yılı elimizdeki verileri daha iyi değerlendireceğimiz bir yıl olacak" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KITOB, yılbaşı tatilinde beklenen otel doluluk...
KITOB, yılbaşı tatilinde beklenen otel doluluk...
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

izmir escort izmir escort izmir escort