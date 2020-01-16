Soygun ve darp olayına karışan son kişi de yakalandı

Soygun ve darp olayına karışan son kişi de yakalandı
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Pile-Beyarmudu arasında üsler bölgesinde gerçekleşen soygun suçu ile ilgili olarak aranmakta olan 28 yaşındaki H.Ö. de tespit edilerek tutuklandı.

Polisten alınan bilgiye göre üç zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak. 

Pile - Beyarmudu arasında İngiliz üsler bölgesinde önceki gün saat 18.30 sıralarında, C.K. (E-25), H.Ö. (E-28) ve Y.S. (E-25),  C.K'nin önceden  araba satın almak için anlaştığı ve bahse konu yere gelmesini sağladığı Alexandros Georgiou'nun vücudunun muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettiği belirtilmişti.

Öte yandan adı edilenin kullanımında bulunan Mitsubishi marka salon aracı çalıp sürerek izinsiz olarak KKTC'ye geçirdikleri tespit edilmişti.

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