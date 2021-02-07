Soyer’den, Nami’ye İnce Gönderme

“Sn Akıncı haftada bir Trump ile Gönyeli'de meyhaneye ayda, bir de Kraliçe Elizabet ile bruncha giderdi” diye hiciv de bulunan Soyer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Sn. Özdil Nami, Sn Tatar'in 100 gün boyunca hiç bir lider tarafından kaale alınmadığını ifade etti. Zaten kendisinin de müzakereciliğini yaptı. Sn Akıncı haftada bir Trump ile Gönyeli'de meyhaneye ayda, bir de Kraliçe Elizabet ile bruncha giderdi. Bu arada herhalde BM Genel Sekreteri Portekiz'in bir köyünde muhtar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı da Londra'nın bir semtinin azası!!