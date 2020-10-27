Soyer’den manidar hatırlatma

Soyer’den manidar hatırlatma
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Ulusal Birlik Partisi MYK Üyesi Aydın Soyer “Maraş’da piknik, Büyük Han’da zivaniya içip, ekmek gadayıfı yemekten çok daha anlamlı ve mantıklı olur” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş’ta piknik önerisini dillerine dolayanlara manidar bir hatırlatma ile yanıt verdi.

Soyer paylaşımında şöyle dedi;

Sn Erdoğan, Sn Tatar’a Maraş’da piknik önerisi yaptı, malum çevreler dalga geçip espiri yapmaya başladı. Maraş’da piknik, Büyük Han’da zivaniya içip, ekmek gadayıfı yemekten çok daha anlamlı ve mantıklı.

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YORUMLAR
Fevzi Durmuş
Fevzi Durmuş - 3 saat Önce

Aydın beyin yorumu isabetli olmuş, yerli ve Mili bir tesbit, tebrik ediyorum.

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