Soyer'den flaş açıklama: “Başbakan olsam Resmiye hanımı yeniden aday yapar mıyım şüpheliyim!"

Soyer'den flaş açıklama: “Başbakan olsam Resmiye hanımı yeniden aday yapar mıyım şüpheliyim!"
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Ulusal Birlik Partsi (UBP) Parti Meclisi (PM) üyesi Aydın Soyer, katıldığı tv programında Başbakana "bunu yeniden değerlendirme ve Resmiye Canaltay'ı aday yapmamak gerektiği" konusunda tavsiye niteliğinde şu ifadeleri kullandı; 

“Muhakkak bir meclis başkanı olacak. Anlamadığım Resmiye hanım iç seçimde daha yüksek oy aldığı için aday gösterildi. Genel meclis oylamasında hakettiği oyu almadı. Bu ciddi bir sıkıntı… Demek ki mecliste farklı bir oy kullanıldı. Burada egoların peşine düşmek doğru değil. Parti menfaatleri düşünülmesi lazım. Başbakan bence bunu tekrar sorgulaması lazım. Ben olsam öyle yaparım doğal olarak. Başbakan olsam Resmiye hanımı yeniden aday yapar mıyım şüpheliyim. Neticede UBP’nin demokratik bir ortamı var. Sayın Saner’e Allah kolaylık versin. Burada egoların peşine düşmek doğru değil…”

Kıbrıs Postası

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