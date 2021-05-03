Soyer de Rum Lideri Hedef Aldı

banner32

Soyer de Rum Lideri Hedef Aldı
banner23

UBP MYK üyesi Aydın Soyer sosyal medya hesabından Rum Lider Nikos Anastasiadis’e tepki gösterdi.
Soyer açıklamasında şöyle dedi;
Anastasiadis, Cenevre’de sunduğumuz eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı çözüm önerisini “yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin küstahlığı” olarak değerlendirirken, Asıl biz Kıbrıs Türkler 1963'de ortaklık cumhuriyeti yıkılırken ve 1974 darbesi ile Megali Idea ile bütünleşen Büyük Bizans hayalini, küstahlığını ve mezalimini yaşadık.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akıncı: "Kıbrıslı Türkler için tablonun...
Akıncı: "Kıbrıslı Türkler için tablonun...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18