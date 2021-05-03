Soyer de Rum Lideri Hedef Aldı

UBP MYK üyesi Aydın Soyer sosyal medya hesabından Rum Lider Nikos Anastasiadis’e tepki gösterdi.

Soyer açıklamasında şöyle dedi;

Anastasiadis, Cenevre’de sunduğumuz eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı çözüm önerisini “yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin küstahlığı” olarak değerlendirirken, Asıl biz Kıbrıs Türkler 1963'de ortaklık cumhuriyeti yıkılırken ve 1974 darbesi ile Megali Idea ile bütünleşen Büyük Bizans hayalini, küstahlığını ve mezalimini yaşadık.