Sosyal Sigortalar Dairesinde adres değişikliği yapıldı

Sosyal Sigortalar Dairesi Merkez Müdürlük bölümlerinde adres değişikliği yapıldı

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Merkez Müdürlük binasında bulunan bölümlerin Eski Çalışma İzin Merkezi’nde faaliyet göstermeye başladığı duyuruldu.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Merkez Müdürlük binasında (Müdür, Müdür Muavini, İhale için borcu yoktur yazıları, Muhasebe Amirliği, Aktuarya ve İstatistik İşleri Amirliği, Dış İlişkiler Bölümü) çalışan personelin fiziki çalışma ortamında Covid-19 nedeniyle sağlık açısından büyük risk oluştuğundan adresinin değiştirildiği bildirildi.

Dairede çalışan personelin fiziki çalışma ortamı sağlık açısından büyük risk yarattığından Merkez Müdürlük binasının (Müdür, Müdür Muavini, İhale için borcu yoktur yazıları, Muhasebe Amirliği, Aktuarya ve İstatistik İşleri Amirliği, Dış İlişkiler Bölümü) 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Merkez Müdürlük binasında bulunan bölümlerin 28,Şht Şener Enver Sk. Yenişehir-Lefkoşa adresinde, Eski Çalışma İzin Merkezi’nde faaliyet gösteremeye başladığı duyuruldu.