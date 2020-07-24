Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik prim oranlarında yüzde 75 indirim kararı Resmi Gazete'de

Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik prim oranlarında yüzde 75 indirim kararı Resmi Gazete'de
banner23

Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Kararname, 22 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname kapsamında, işverenlerin Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan çalışanları için,  Temmuz 2020- Ocak 2021 ayları arasında ( 7 ay boyunca), sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının % 5’i ile işveren tarafından sigortalının kazancından herhangi bir kesinti yapılmadan prim destek ödemesi sağlanacak.

Kararnamenin geçerli olduğu   tarihlerde, çalıştırdığı sigortalıların  primlerini ilgili ayı takip eden ayın 15’ine  kadar ödemek koşuluyla ,  çalışanlarının tüm prim borçlarını ödemiş ya da yapılandırmış olan işverenler, prim destek ödemesinden faydalanabilecek.

Devlet bütçesinden , kendi  özel yasalarına göre faaliyet gösteren  bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar, özerk bütçelerden  veya katma  bütçeler ile  döner sermayeli  işyerleri, yabancı devletlere ait  kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki  işyerleri ile  bankacılık ve finans  sektöründe faaliyet gösteren  işyerleri, casino, bet Office, gece kulüpleri, döviz büroları , GSM operatörleri  ve ev hizmetlerinde  çalışanlar  ise,  kararname kapsamı dışında tutularak bu destekten faydalanamayacak.

YORUM EKLE
Gönder

banner19

banner1

banner3

banner18