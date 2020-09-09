Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyadan tepki yağdı
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Bakanlar Kurulu’nun KKTC’ye girişleri durdurmadan önce adaya gelenler karantina otellerine götürüldü.
Sabah saatlerinde Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yapanların karantina oteline girerken verdiği görüntü pes dedirtti.
Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği, vatandaşın perişan olduğu görüntüler kısa zamanda yüzlerce kişinin tepkisine neden oldu.
Sıcakta saatlerde karantina otelinin ayarlanmasını bekleyen vatandaşlar daha sonra güç bela karantina otellerine yerleşebildi.
Gelen yorumlarda ise hasta olmayan bir kişinin bile bu şekilde virüs kapabileceği şeklindeydi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 15:08
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