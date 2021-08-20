Sorakın’dan Başbakan Saner’e: “Halka daha çok zarar vermeden gereğini yapın ve istifa edin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Başbakan Ersan Saner’in “Ekonomik örgütlerle hükümetimiz arasında yapılacak çalışma tamamlandıktan sonra önümüzdeki aylarda devletin özel sektöre prim desteği devam edecek” şeklindeki açıklamasına işaret etti.

Sorakın, “Sn. Ersan Saner, softa şaşırtması yapıyor, net bir şey söyleyemiyor. Ne zaman Sayın Başbakan? Sekiz ayda plan ve program yapamadınız mı? Ekonomik örgütlerle görüşemediniz mi?” diye sordu.

“ÜRETTİĞİNİZ KARARLARLA HEM İŞVERENİ, HEM İŞÇİYİ MAĞDUR ETTİNİZ”

“Plansızlık, programsızlık ve işbilmezlik sonucunda ülkeyi her alanda kaosa sürüklediniz” ifadelerini kullanan CTP Genel Sekreteri Sorakın, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Hiçbir bilimsel veriyi dikkate almadan ürettiğiniz kararlarla hem işvereni, hem işçiyi mağdur ettiniz. Ekonominin çarkları dönmüyor, esnaf ve işverenler sigorta, ihtiyat sandığı primlerini yatıramıyor, vergi borcunu ödeyemiyor, kredi taksitlerini yatıramıyor. Elektriğin varlığını sorgulanır bir noktaya getirdiniz. Sekiz ayda bir akaryakıt ihalesini bile tamamlayamadınız, tankerlerle getirttiğiniz akaryakıtın kalitesi bilinmiyor.

UYGULAMALARINIZLA SOSYAL DEVLET OLGUSUNU ORTADAN KALDIRDINIZ

Uygulamalarınızla sosyal devlet olgusunu ortadan kaldırdınız. Binlerce işyerinin kapanmasına, onbinlerce insanın işsiz kalmasına vesile oldunuz.

Devlet yönetmek ciddiyet ister. Plan ve program ister. Katılımcılık, istişare ve diyalog ister. Ben bilirim, ben yaparım mantığı ile hamasetle, popülizmle bir yerlere varmak mümkün değildir.

Halka daha çok zarar vermeden gereğini yapın ve istifa edin Sn. Başbakan.”