Sonunda Buda Oldu: Polis çavuşunun da evini soydular

Sonunda Buda Oldu: Polis çavuşunun da evini soydular
banner23

Gazimağusa'da ikemet eden polis çavuşu Erdinç Uluçaylı'nın görevde olduğunu fırsat bilen hırsız veya hırsızlar dün evinin garaj kısmında hem kendisine ait hemde eşine ait otomobilin kapılarını zorlayarak araç içerisinde bulunan çanta içerisindeki  yaklaşık 4 bin TL değerinde döviz parayı alıp kayıplara karıştı.

Dün akşam üzeri eve geldiğinde olayı farkeden polis çavuşu Uluçaylı sosyal medya hesabından biz hırsız bulmaya çalışırken bizim evi, soydular paylaşımı yaptı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Ergün YAHAT

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uçmak İyice Hayal Olacak
Uçmak İyice Hayal Olacak
  1. Dünya

banner19

banner1

banner3

banner18