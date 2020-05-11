Sonunda Buda Oldu: Polis çavuşunun da evini soydular

Gazimağusa'da ikemet eden polis çavuşu Erdinç Uluçaylı'nın görevde olduğunu fırsat bilen hırsız veya hırsızlar dün evinin garaj kısmında hem kendisine ait hemde eşine ait otomobilin kapılarını zorlayarak araç içerisinde bulunan çanta içerisindeki yaklaşık 4 bin TL değerinde döviz parayı alıp kayıplara karıştı.

Dün akşam üzeri eve geldiğinde olayı farkeden polis çavuşu Uluçaylı sosyal medya hesabından biz hırsız bulmaya çalışırken bizim evi, soydular paylaşımı yaptı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.



Ergün YAHAT