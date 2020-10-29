Sonay Adem kabri başında anıldı

TKP-Yeni Güçler Parti Genel Sekreteri merhum Sonay Adem ölümünün 2.yılında Gazimağusa’ daki kabri başında anıldı. Anma etkinliğinde ilk olarak konuşan eski çalışma arkadaşşlarından ve yakın dostu Ferdi Sabit Soyer, Sonay Adem’in iki yaşamı süresince emek ve demokrasi için büyük katkılar sağladığını belirterek , özellikle İşçi İstihdam Fonunun temellerini atarak bugün zor koşullardaki pek çok insana destek olduğunu anımsattı ve onun geride bir çok değerler bıraktığının altını çizdi.

Sonay Adem’in kızı Güncel Adem de yaptığı konuşmada, babasının Kıbrıs Türk halkına bıraktığı en büyük mirasın dostluk , sevgi ve cesaret olduğunu söyleyerek, onun bu mirasının yarınlara taşınmasının önemine işaret etti ve Sonay Adem’in bu sayede hiçbir zaman yenilmeyip, eğilmeyip bükülmediğini vırguladı.

TKP- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da Sonay Adem’in kendilerine öncülük eden bir kişilik olduğunu anımsatarak, onun topluma hizmet etmiş, başını dik tutanların önderliğini yapmış ve toplumun içinde az kalan toplum liderlerinden olduğunun altını çizdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da anma etkinliğine katılarak yaptığı konuşmada, yaşanılan sürede neler yapıp geride neler bırakmanın önemli olduğunu belirtetek, Sonay Adem’in buna en güzel örneklerden olduğunu kaydetti. Erhürman geride bırakılan seçim döneminde en çok Sonay Adem’in adını duyduğunu, yaptığı çalışmalarının gurur verici olduğunu dile getirerek, onun anmanın önemine vurgu yaptı ve kendisini bir kez faha rahmetle andı.