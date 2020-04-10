Son uçak KKTC'ye gelmek üzere

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ankara’dan saat 16.00’da kalkacak uçağın 17.00 sıralarında ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

TAK’a konu ile ilgili açıklamada bulunan Atakan, son aldığı bilgilere göre uçakta 119 kişinin bulunduğunu kaydetti.

Atakan, Ankara’dan saat 16.00’da kalkacak uçağın 17.15 civarında Ercan Havalimanına gelmesinin beklendiğini ifade ederek, uçakta ülkeye dönemeyen, öğrenci, askeri okul öğrencisi ve tedavi için birşekilde Türkiye’ye giden ve orada kalanlar olduğunu belirtti.

Ülkeye gelecek kişilerin 14 günlük karantina sürecini Lefkoşa’da bulunan bir öğrenci yurdunda tamamlanacağını ifade eden Atakan, bu uçuş sonrası için planlanan başka uçuş olmadığını söyledi.

Soru üzerine, İngiltere ve Türkiye’de ameliyat, tedavi ve başka nedenlerden dolayıherhangi birşekilde kalmak durumunda olan ve ülkeye geri gelmek isteyenler olduğunu da ifade eden Atakan, “Önümüzdeki hafta için planlanan bir uçuş yok ama gereklilik olursa imkanlar ve şartlar da uygun olursa talepler değerlendirilecek” diyekonuştu.