Son tablo paylaşıldı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6426 olup, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 5 kişi ise yerel vakadır.
9 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 1/ Surlariçi- 1 / Değirmenlik-1/ Taşkınköy -1 /Hamitköy-1 /Cihangir-1/ K.kaymaklı-2 / Haspolat-1
Girne
Dikmen - 1 / Ozanköy- 1/ Lapta-1
6 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6426
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 578. 954
Toplam Vaka Sayısı: 3601
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3188
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 326
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3