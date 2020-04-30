Son Söz Bilim Kurulu'nda...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugün saat 10.00'da TVM WEB'de Sedat Kılıç ile sabah haberleri canlı yayın konuğu oldu.

Bakan Çavuşoğlu TVM WEB'de okulların durumu, online dersler, sınav sistemi ve eğitim hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında; "Ülkemizde bilindiği üzere 10 Mart'ta bir alman turistte Covid-19 çıktı. Vatandaşlarımız, devlet, hükümet üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdi. Diğer ülkelere baktığımıza göre çok daha iyi bir süreç geçirdik. 4 Mayıs'tan itibarende yavaş yavaş açılmaya başlıyoruz.

15 Mayıs'a kadar okulların açılmasıyla alakalı bilim kuruluna resmi yazı ile eğitime başlayabilmem ile ilgili koşulları ve takvimi bana sunmasını istedim. Bilim kurulu karar verecek. 2 senaryo vardır okulların açılması için birincisi hiç açılmaması diğeri ise Mayıs'ın herhangi bir tarihinde açılması yönündeydi. Her şey yolunda giderse 15 Mayıs'tan sonra okulların açılma onayını Bilim kurulu vermesi halinde açabiliriz. Fakat okulların açılıp açılmaması konusu belirsizdir. Sınavlar için öğrenciler endişeler taşımaktadır. Kolej giriş sınavları yapılacak sınav takvimi açıklanacaktır. Öğrenciler yüz yüze gördükleri konulardan sorumlu olacak, online eğitim derslerinden sorumlu olunmayacak. Öğrenciler 10 Mart'ta kadar gördükleri konulardan sorumlu olacaklar. Öğretmenler ellerini taşın altına koydu bu zor dönemde dezenfektan, kolonya, maske ve yüz siperi ürettiler. Eğitim Bakanı ve Öğretmen olarak gurur duydum. İnternet yapımız adada zayıftır bilindiği üzere, okulların tatil olmasıyla birlikte ve öğretmenlerin de online eğitim alma alanında tecrübesi yoktu ama kısa sürede üstünden geldik 20 gün içerisinde hazırdık. Bu süreçte başarılı buluyoruz öğretmenlerimiz, öğrenciler eğitimden kopmasın diye övzeri koydular fedakarlık koydular buradan tüm kahramanlara alkışlarımı yolluyorum. Öğretmen sendikalarıyla alakalı dönem dönem açıklamaları oluyor ve onlara cevap vermem gelecekler bakanlıkta konuşacağız onlar açıklama yapabilirler ama sen bana destek ol bende sana destek olayım anlayışıyla ilerliyorum.

MHA Haber