Son dakika haberi: Trafiğe bir kurban daha

Göçeri köyünde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Azamat Jumaniyazow yaşamını yitirdi.
Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde, saat 11.00 sıralarında, Azamat Jumaniyazow (E-29), yönetimindeki CV 926 plakalı, arkasında römork takılı traktör ile Şirinevler istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.
Traktör sürücüsü 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Azamat Jumaniyazow olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.