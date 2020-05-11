Son Covid -19 Hastası da alkışlarla taburcu oldu

Tedavisi sona eren son Covid-19 vakası, uğurlanıyor. Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sona eren 83 yaşındaki Zekai Gece isimli son Covid-19 hastasını uğurlamak üzere hastaneye geldi.

Başbakan Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Pilli ve sağlık görevlileri, son Covid-19 hastasını alkışlarla uğurladı.

İskele bölgesinde ikamet ettiğini söyleyen Zekai Gece, kendisini iyileştiren tüm sağlık çalışanları başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederek, “Bunların hepsi candır” dedi.

Bu başarı KKTC’nin başarısıdır diyen Dr. Pilli, herkes adına sağlık çalışanlarına çok teşekkür etti.

10 Mart’tan bu yana Kovid-19’u 108 vakayla atlatmayı başardığımızı belirterek, bu hususta sağlık çalışanlarının öneminin büyük olduğunu vurguladı.

Bakan Pilli, dünyanın her ne kadar KKTC’yi tanımıyor olsa da, bugün verilen mücadele ve elde edilen bu sevindirici sonuçla adımızı söz ettiren ülkelerden olduğumuzu dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar, “10 bine yakın testte hiçbir pozitif vaka tespit edilmemiştir. Ama ne diyoruz? Rehavete kapılmamak lazım. Alınan kurallara uymamız gerekir” diyerek, bu virüsün her an nereden geleceğinin belli olmadığını ifade etti.

Bu başarının ülkenin başarısı olduğunu vurgulayan Tatar, basına da teşekkürlerini ileterek, onların da bu süreçte aktif rol oynayarak, halkı gelişmelerden haberdar ettiğini belirtti.