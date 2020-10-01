Son 24 saatte yaşanan 23 kazanın faturası ağır oldu

ÖZEL HABER



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dün rekor trafik kazası ve hasar meydana geldi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin güvenilir kaynaklardan öğrendiği bilgiye göre dün 23 trafik kazası meydana geldi.

Son 24 saatte yaşanan 23 kazanın faturası da ağır oldu.

Kaza sayısından daha büyük olan ise oluşan maddi hasarın bir servet değerinde olmasıydı.

Toplamda Bir Milyon Liralık hasarın yaşandığı kazalarda yaralanmalar da meydana geldi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan sürücülerin tedavileri bölge hastanelerinde yapıldı.

Polisin kazalarla ilgili rakamları haftalık raporlarında belirtmesi bekleniyor.