Son 24 saatte 9 bin 502 test, 60 yeni vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 9 bin 502 test yapıldı, 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi...
Vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
21 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Gazimağusa, 15 kişinin Girne, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Marmara-1/ Kanlıköy- 1 / Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Göçmenköy-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3/ Taşkınköy-1
Girne
Girne Merkez-6/ Alsancak-1/ Ozanköy-3 / Karaoğlanoğlu-1 / Çatalköy-4
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-5 / Baykal-3 / Salamis Yolu-1/ Larnaka Yolu-2/ Maraş-1
Lefke
Lefke Merkez -1
4 Mayıs 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9502
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 49
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 74
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.017.584
Toplam Vaka Sayısı: 6463
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5841
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 590
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 487
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 315
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 829
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1942