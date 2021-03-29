Son 24 saatte 8 binden fazla test yapıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte yapılan 8 bin 09 test sonucunda 17 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi.

3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

2 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Girne bölgesinden tespit edildiği belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-2

Girne

Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1

29 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665

Toplam Vaka Sayısı: 4312

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3