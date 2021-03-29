Son 24 saatte 8 binden fazla test yapıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte yapılan 8 bin 09 test sonucunda 17 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi.
3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
2 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Girne bölgesinden tespit edildiği belirtildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir-2
Girne
Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1
29 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665
Toplam Vaka Sayısı: 4312
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3