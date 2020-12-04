Son 24 saatte 4'ü yerel 6 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
4 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1760
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar - 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 271.114
Toplam Vaka Sayısı- 1150
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1051
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 94
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 67
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2