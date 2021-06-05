Son 24 saatte 22 vaka!

Son 24 saatte 7085 test yapıldı, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi.

2 kişinin hava yolu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiği, 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve gözetim altında bulundukları açıklandı. 16 kişinin de yerel vaka olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise; 7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Lefke.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Cihangir-2 / Kızılbaş-1/ Alayköy-1

Girne

Girne Merkez-2 / Karaoğlanoğlu-1

Lefke

Lefke Merkez-1 / Gemikonağı-3 / Yeşilyurt-2 /

5 HAZİRAN 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633

Toplam Vaka Sayısı: 7409

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR;

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006