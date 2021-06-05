Son 24 saatte 22 vaka!

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Son 24 saatte 22 vaka!
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Son 24 saatte 7085 test yapıldı, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi. 

2 kişinin hava yolu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiği, 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve gözetim altında bulundukları açıklandı. 16 kişinin de yerel vaka olduğu bildirildi. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise; 7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Lefke.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI 

Lefkoşa 

Gönyeli-3 / Cihangir-2 / Kızılbaş-1/ Alayköy-1 

Girne 

Girne Merkez-2 / Karaoğlanoğlu-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1 / Gemikonağı-3 / Yeşilyurt-2 / 

5 HAZİRAN 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   4 

Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633 

Toplam Vaka Sayısı: 7409 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR; 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425     

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207 

GÜVENDE KAL GENEL TABLO 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006

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