Son 24 saatte 22 vaka!

Son 24 saatte 7085 test yapıldı, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi.
2 kişinin hava yolu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiği, 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve gözetim altında bulundukları açıklandı. 16 kişinin de yerel vaka olduğu bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı ise; 7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Lefke.
VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa
Gönyeli-3 / Cihangir-2 / Kızılbaş-1/ Alayköy-1
Girne
Girne Merkez-2 / Karaoğlanoğlu-1
Lefke
Lefke Merkez-1 / Gemikonağı-3 / Yeşilyurt-2 /
5 HAZİRAN 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633
Toplam Vaka Sayısı: 7409
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR;
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006