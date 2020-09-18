Son 24 saatte 21 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Son 24 saatte 21 yeni vaka!
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2088

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen vakalar – 1 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17 

Yerel vakalar -3  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 153.218  

Toplam Vaka Sayısı- 672 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 392 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 276  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 77 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 196 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3

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