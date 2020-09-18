Son 24 saatte 21 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.