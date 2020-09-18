Son 24 saatte 21 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2088
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen vakalar – 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17
Yerel vakalar -3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 153.218
Toplam Vaka Sayısı- 672
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 392
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 276
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 77
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 196
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3